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Экс-тренер "Зенита" 78-летний Дик Адвокат продлил контракт со сборной Кюрасао
Сегодня, 17:51
Бывший тренер "
Зенита
" Дик Адвокат продлил соглашение со сборной Кюрасао.
Фото: Global Look Press
Дик Адвокат продлил контракт со сборной Кюрасао до лета 2027 года, он возглавляет национальную команду с 2024 года, сообщает пресс-служба Федерации футбола Кюрасао в соцсетях.
Под руководством Адвоката сборная Кюрасао впервые в своей истории вышла в финальный этап чемпионата мира, на прошедшем мундиале команда один раз сыграла вничью и вылетела с турнира, заняв последнее место в квартете с Эквадором, Кот-д’Ивуаром и Германией.
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Сборная Кюрасао
Дик Адвокат
Опубликовал:
Даниил Нахлёсткин
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