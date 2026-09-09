Экс-тренер "Зенита" 78-летний Дик Адвокат продлил контракт со сборной Кюрасао

Бывший тренер " Зенита " Дик Адвокат продлил соглашение со сборной Кюрасао.

Фото: Global Look Press

Дик Адвокат продлил контракт со сборной Кюрасао до лета 2027 года, он возглавляет национальную команду с 2024 года, сообщает пресс-служба Федерации футбола Кюрасао в соцсетях.



Под руководством Адвоката сборная Кюрасао впервые в своей истории вышла в финальный этап чемпионата мира, на прошедшем мундиале команда один раз сыграла вничью и вылетела с турнира, заняв последнее место в квартете с Эквадором, Кот-д’Ивуаром и Германией.