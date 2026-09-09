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Леонид Слуцкий сделал выбор между Сафоновым и Акинфеевым

Российский тренер Леонид Слуцкий выбрал между Матвеем Сафоновым и Игорем Акинфеевым.
Фото: РПЛ
По словам Слуцкий, он выбирает праймового Акинфеева, которому было невозможно забить.

- Праймовый Сафонов или праймовый Акинфеев? Праймовый Акинфеев.

При всём огромном уважении к Матвею и его достижениям. Если мы берём просто уровень игры, то праймовый Акинфеев. Которому вообще было невозможно забить, - сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале Fonbet.

Игорь Акинфеев выступает за основную команду ЦСКА с 2003 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 818 матчей, пропустил 742 мяча и сохранил ворота "сухими" в 327 встречах. В составе красно-синих голкипер шесть раз становился чемпионом России и восемь раз завоевывал Кубок страны, а также Кубок УЕФА.

Матвей Сафонов с 2024 года выступает за французский "ПСЖ" - в составе парижан российский вратарь дважды становился победителем Лиги чемпионов УЕФА, чемпионом Франции и единожды завоевывал Кубок страны. Ранее стало известно, что Сафонов номинирован на приз имени Льва Яшина.

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