По информации источника, 28-летний вингер успешно завершил медосмотр перед подписанием контракта с московским ЦСКА. Сообщается, что соглашение будет составлено по схеме "3+1".
Напомним, ранее казанский "Рубин" сообщил, что Олейников отказался от трансфера в казанский клуб, несмотря на договоренности.
В составе "Крыльев Советов" крайний нападающий выступал с 2024 года. За самарцев 28-летний игрок провел 71 матч, забил 16 мячей и сделал 12 ассистов.
Источник: Sport24
Олейников прошел медосмотр перед подписанием контракта с ЦСКА - источник
Иван Олейников близок к трансферу в стан "армейцев".
Фото: ФК "Рубин"