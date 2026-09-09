Экс-арбитр ФИФА Матюнин рассказал об ответе на свое письмо в РФС с претензией

Каманцев из Самары. Там же прозвучали публичные заявления о долгах перед судьями. А в открытых источниках сведения о его недвижимости в Грузии. Вас это не настораживает? - написал Матюнин в своем телеграм-канале "Hi, Футбол".
Напомним, что ранее экс-арбитр ФИФА Алексей Матюнин направил в РФС письмо, в котором потребовал ответить, почему в ЭСК РФС нет ни одного россиянина, а руководит судейским комитетом "юрист без свистка". Также он встретился с первым заместителем председателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрием Свищевым, с которым обсудил эти же вопросы.
Председателем экспертно-судейской комиссии является Павел Каманцев, а руководит департаментом судейства и инспектирования Милорад Мажич. Также в комитет входят: Равшан Ирматов, Нестор Питана, Джюнейт Чакыр, Алексей Кульбаков и Франк Де Блекере.