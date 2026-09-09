Экс-арбитр ФИФА Матюнин рассказал об ответе на свое письмо в РФС с претензией

Бывший арбитр ФИФА Алексей Матюнин, отправлявший в РФС письмо с претензией, рассказал об ответе на него.

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Каманцев из Самары. Там же прозвучали публичные заявления о долгах перед судьями. А в открытых источниках сведения о его недвижимости в Грузии. Вас это не настораживает? - написал Матюнин в своем телеграм-канале "Hi, Футбол".

- Ответ РФС получил. Читаю внимательно. Пишут, что кандидаты оцениваются по двум параметрам: профессионализм и морально-этические качества. Гражданство, раса и национальность - не препятствие. Красиво. Только есть одно "но", господин Митрофанов. Вы пишете про "нравственные репутации, подвергающиеся разумным сомнениям".Напомним, что ранее экс-арбитр ФИФА Алексей Матюнин направил в РФС письмо, в котором потребовал ответить, почему в ЭСК РФС нет ни одного россиянина, а руководит судейским комитетом "юрист без свистка". Также он встретился с первым заместителем председателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрием Свищевым, с которым обсудил эти же вопросы.Председателем экспертно-судейской комиссии является Павел Каманцев, а руководит департаментом судейства и инспектирования Милорад Мажич. Также в комитет входят: Равшан Ирматов, Нестор Питана, Джюнейт Чакыр, Алексей Кульбаков и Франк Де Блекере.