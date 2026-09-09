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Слуцкий назвал трех футболистов, с которыми он хотел бы поработать. В списке есть Глушенков

Российский тренер Леонид Слуцкий назвал трех футболистов, с которыми он бы хотел поработать.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Слуцкого, он бы хотел поработать с Глушенковым, Кисляком и Батраковым.

- С кем из нынешних российских футболистов вам хотелось бы поработать? Назовите топ-3. Из тех, с кем не работали.
- Ну, я бы назвал Батракова, Кисляка и Глушенкова, - сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале Fonbet.

Напомним, что в 2026 году Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера китайского "Шанхай Шэньхуа" - под его руководством команда дважды становилась серебряным призером чемпионата Китая и завоевывала Суперкубок страны.

Ранее Слуцкий возглавлял казанский "Рубин", ЦСКА, самарские "Крылья Советов", а также работал в английском "Халл Сити" и голландском "Витессе". C 2015 по 2016 год он был главным тренером национальной команды России.

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