Слуцкий назвал трех футболистов, с которыми он хотел бы поработать. В списке есть Глушенков

Российский тренер Леонид Слуцкий назвал трех футболистов, с которыми он бы хотел поработать.

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- Ну, я бы назвал Батракова, Кисляка и Глушенкова, - сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале Fonbet.