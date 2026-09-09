Слуцкий назвал трех футболистов, с которыми он хотел бы поработать. В списке есть Глушенков

- С кем из нынешних российских футболистов вам хотелось бы поработать? Назовите топ-3. Из тех, с кем не работали.
- Ну, я бы назвал Батракова, Кисляка и Глушенкова, - сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале Fonbet.
Напомним, что в 2026 году Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера китайского "Шанхай Шэньхуа" - под его руководством команда дважды становилась серебряным призером чемпионата Китая и завоевывала Суперкубок страны.
Ранее Слуцкий возглавлял казанский "Рубин", ЦСКА, самарские "Крылья Советов", а также работал в английском "Халл Сити" и голландском "Витессе". C 2015 по 2016 год он был главным тренером национальной команды России.