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Экс-футболист ЦСКА и "Зенита" может вернуться в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА и "Зенита" интересен двум российским клубам.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, бывший футболист ЦСКА и петербургского "Зенита" Саша Зделар интересен "Факелу" и "Сочи" - на данный момент полузащитник является свободным агентом. Сочинцы готовы предложить более выгодные финансовые условия, но пока не решили, стоит ли подписывать игрока.

Саша Зделар выступал за ЦСКА с 2022 по 2025 год - всего он провел за клуб во всех турнирах 96 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу. С февраля 2025 года по август того же года он был игроком петербургского "Зенита", а в январе текущего года перешел на правах свободного агента в "Партизан". На данный момент игрока находится без клуба.

Рыночная стоимость 31-летнего полузащитника оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 2,5 миллионов евро, на его счету девять матчей в составе сборной Сербии.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.

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