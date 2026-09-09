По информации источника, бывший футболист ЦСКА и петербургского "Зенита" Саша Зделар интересен "Факелу" и "Сочи" - на данный момент полузащитник является свободным агентом. Сочинцы готовы предложить более выгодные финансовые условия, но пока не решили, стоит ли подписывать игрока.
Саша Зделар выступал за ЦСКА с 2022 по 2025 год - всего он провел за клуб во всех турнирах 96 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу. С февраля 2025 года по август того же года он был игроком петербургского "Зенита", а в январе текущего года перешел на правах свободного агента в "Партизан". На данный момент игрока находится без клуба.
Рыночная стоимость 31-летнего полузащитника оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 2,5 миллионов евро, на его счету девять матчей в составе сборной Сербии.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.
Экс-футболист ЦСКА и "Зенита" может вернуться в РПЛ
Фото: ФК "Зенит"