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Бубнов - о Семаке: такого фартового тренера в истории российского футбола нет и не будет

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о работе главного тренера "Зенита" Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Бубнова, такого фартового игрока и тренера как Сергей Семак в российском футболе нет и никогда не будет.

- Такого фартового игрока и тренера в истории российского футбола вообще нет и не будет больше, я уверен. С другой стороны, в этой игре от него настолько фарт отвернулся, что Игдисамов… А он только начинает и игроком не был вообще, никаким, чтобы о каком-то фарте там говорить.
Но сейчас Игдисамову так прёт в каждой игре — поэтому они и поднялись так высоко. А в этой игре вообще… Он настолько перефартил "Зенит" и Семака, что Семак в конце игры сидел и не вставал. Он в ужасе был, - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Сергей Семак возглавляет петербургский "Зенит" с 2018 года, под его руководством сине-бело-голубые семь раз становились чемпионами России, дважды завоевывали Кубок страны и шесть раз - Суперкубок России. За восемь лет под его руководством петербуржцы лишь единожды не смогли завоевать золотые медали чемпионата страны - по итогам сезона-2024/25, тогда команда стала сербряным призером.

В седьмом туре Российской Премьер-Лиги "Зенит" на домашнем стадионе уступил ЦСКА со счетом 1:2. На данный момент петербуржцы занимают пятое место в турнирной таблице с 12 набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на семь баллов.

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