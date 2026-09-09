Бубнов - о Семаке: такого фартового тренера в истории российского футбола нет и не будет

- Такого фартового игрока и тренера в истории российского футбола вообще нет и не будет больше, я уверен. С другой стороны, в этой игре от него настолько фарт отвернулся, что Игдисамов… А он только начинает и игроком не был вообще, никаким, чтобы о каком-то фарте там говорить.
Но сейчас Игдисамову так прёт в каждой игре — поэтому они и поднялись так высоко. А в этой игре вообще… Он настолько перефартил "Зенит" и Семака, что Семак в конце игры сидел и не вставал. Он в ужасе был, - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
Сергей Семак возглавляет петербургский "Зенит" с 2018 года, под его руководством сине-бело-голубые семь раз становились чемпионами России, дважды завоевывали Кубок страны и шесть раз - Суперкубок России. За восемь лет под его руководством петербуржцы лишь единожды не смогли завоевать золотые медали чемпионата страны - по итогам сезона-2024/25, тогда команда стала сербряным призером.
В седьмом туре Российской Премьер-Лиги "Зенит" на домашнем стадионе уступил ЦСКА со счетом 1:2. На данный момент петербуржцы занимают пятое место в турнирной таблице с 12 набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на семь баллов.