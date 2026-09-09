Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Волна
2 - 0 2 0
РоторЗавершен
Красное Знамя-СиндЕкат
0 - 4 0 4
СКА-ХабаровскЗавершен
Калуга
1 - 0 1 0
Уфа1 тайм
Динамо Киров
0 - 0 0 0
КАМАЗ1 тайм
Сокол
1 - 1 1 1
Ленинградец1 тайм
Муром
0 - 0 0 0
Велес1 тайм
Волгарь
18:00
Волга УлНе начат
Динамо Ставрополь
18:30
Нижний НовгородНе начат
Чертаново
19:00
НефтехимикНе начат
Динамо СПБ
19:00
СочиНе начат
Дружба
19:30
ЕнисейНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Штутгарт
19:45
ВикингНе начат
Барселона
19:45
ФейеноордНе начат
Наполи
22:00
АрсеналНе начат
Спортинг Лиссабон
22:00
ГалатасарайНе начат
ПСЖ
22:00
СлованНе начат
Ливерпуль
22:00
АтлетикоНе начат

"Главное, чтобы он чувствовал там себя своим". Булыкин дал совет игроку "Краснодара"

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с Rusfootball.info высказался о перспективах Дмитрия Воробьева в "Краснодаре".
Фото: ФК "Краснодар"
- Очень жаль, что пока у Воробьева не задалось в "Краснодаре", хотя игрок он очень хороший. Но тут у него другие требования, да и вся команда играет иначе, чем "Локомотив".
У него были шансы проявить себя до травмы Кордобы, но, думаю, теперь ему будет намного сложнее. При здоровом Кордобе вряд ли он будет выходить с первых минут.

- Стоит ли ему задуматься о том, чтобы зимой рассмотреть уход из "Краснодара"?

- Точно нет! Ему нужно бороться за свои шансы. Впереди много матчей, и все будут получать свои минуты. Главное, чтобы он чувствовал там себя своим, - сказал Булыкин

Дмитрий Воробьев перешел в "Краснодар" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно и заключил контракт до конца июня 2030 года. Форвард провел за южан во всех турнирах, но не смог отличиться забитыми мячами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится