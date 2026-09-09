"Главное, чтобы он чувствовал там себя своим". Булыкин дал совет игроку "Краснодара"

У него были шансы проявить себя до травмы Кордобы, но, думаю, теперь ему будет намного сложнее. При здоровом Кордобе вряд ли он будет выходить с первых минут.
- Стоит ли ему задуматься о том, чтобы зимой рассмотреть уход из "Краснодара"?
- Точно нет! Ему нужно бороться за свои шансы. Впереди много матчей, и все будут получать свои минуты. Главное, чтобы он чувствовал там себя своим, - сказал Булыкин
Дмитрий Воробьев перешел в "Краснодар" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно и заключил контракт до конца июня 2030 года. Форвард провел за южан во всех турнирах, но не смог отличиться забитыми мячами.