По информации источника, Максим Самородов отправился на медосмотр для перехода в московский клуб. Ранее сообщалось, что "Спартак" предлагал за футболиста 600 миллионов рублей + бонусы, однако "Ахмат" хочет получить за трансфер больше средств.
Самородов с августа 2024 года является игроком грозненской команды. В текущем розыгрыше чемпионата 24-летний нападающий провел 8 игр и забил 1 гол. По версии интернет-портала Transfermarkt его стоимость составляет 3 миллиона евро. Соглашение с "Ахматом" рассчитано до конца июня 2028-го.
Источник: "Чемпионат"
"Спартак" может потратить больше 600 млн рублей на игрока из РПЛ
"Спартак" близок к подписанию футболиста из другого клуба РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"