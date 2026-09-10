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Мостовой: трофеи Слуцкого? И что... Он же в футбол не играл

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался о тренерской карьере Леонида Слуцкого.
Фото: ФК ЦСКА
Александр Мостовой считает, что Леонид Слуцкий выиграл трофеи с ЦСКА за счет наработок Валерия Газзаева и хорошей игры футболистов.

"В ЦСКА Слуцкий выиграл свои трофеи на багаже Газзаева и футболистов, уже собранных там. Он - посторонний человек, залез в футбол, чтобы жизнь себе устроить.

Это то же самое, что прийти к учителю по игре на гитаре, а он на гитаре никогда не играл. Трофеи Слуцкого? И что… Он же в футбол не играл, как и Мусаев. Дайте им мяч, они не поймут, как по воротам ударить", - сказал Мостовой "РБ Спорту".

В разные периоды времени Леонид Слуцкий возглавлял московский ЦСКА, казанский "Рубин", сборную России, английский "Халл Сити", нидерландский "Витесс" и другие клубы. За свою карьеру российский специалист стал трехкратным чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. Все эти трофеи он выиграл вместе с "армейцами".

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