Мостовой: трофеи Слуцкого? И что... Он же в футбол не играл

"В ЦСКА Слуцкий выиграл свои трофеи на багаже Газзаева и футболистов, уже собранных там. Он - посторонний человек, залез в футбол, чтобы жизнь себе устроить.
Это то же самое, что прийти к учителю по игре на гитаре, а он на гитаре никогда не играл. Трофеи Слуцкого? И что… Он же в футбол не играл, как и Мусаев. Дайте им мяч, они не поймут, как по воротам ударить", - сказал Мостовой "РБ Спорту".
В разные периоды времени Леонид Слуцкий возглавлял московский ЦСКА, казанский "Рубин", сборную России, английский "Халл Сити", нидерландский "Витесс" и другие клубы. За свою карьеру российский специалист стал трехкратным чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. Все эти трофеи он выиграл вместе с "армейцами".