Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Барнаул
0 - 2 0 2
ЧелябинскЗавершен
Луки-Энергия
2 - 1 2 1
УралЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
Торпедо2 тайм

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
ПСВ
0 - 1 0 1
Шахтер2 тайм
Фенербахче
0 - 1 0 1
Рома2 тайм
Комо
22:00
РБ ЛейпцигНе начат
Славия
22:00
ЛансНе начат
Бавария
22:00
Буде-ГлимтНе начат
Манчестер Юнайтед
22:00
СабахНе начат

Агент Барбоза оценил трансфер Гутьерреса в "Динамо"

Паулу Барбоза считает Максимилиано Гутьерреса серьёзным приобретением для московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
Португальский агент выделил универсальность чилийца, однако отметил, что наиболее комфортно новичок бело-голубых чувствует себя на правом фланге атаки.

- Думаю, это большой талант. Если он хорошо адаптируется, то может быть существенным усилением для "Динамо". В "Индепендьенте" он показал очень хороший уровень. Показал себя как игрок, который всегда сумеет обострить положение на поле. За этим игроком стоит и дальше следить. Он может играть большую роль в "Динамо", это существенное усиление, - передаёт слова Барбозы "Матч ТВ".

22-летний хавбек заключил контракт с москвичами до конца сезона-2030/31. За сборную Чили Гутьеррес провёл семь встреч, отметившись двумя голами и одним ассистом. "Динамо" после семи туров РПЛ с 13 очками занимает третье место.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится