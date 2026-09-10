Агент Барбоза оценил трансфер Гутьерреса в "Динамо"

Фото: ФК "Динамо"

- Думаю, это большой талант. Если он хорошо адаптируется, то может быть существенным усилением для " Динамо ". В "Индепендьенте" он показал очень хороший уровень. Показал себя как игрок, который всегда сумеет обострить положение на поле. За этим игроком стоит и дальше следить. Он может играть большую роль в "Динамо", это существенное усиление, - передаёт слова Барбозы "Матч ТВ"

Португальский агент выделил универсальность чилийца, однако отметил, что наиболее комфортно новичок бело-голубых чувствует себя на правом фланге атаки.22-летний хавбек заключил контракт с москвичами до конца сезона-2030/31. За сборную Чили Гутьеррес провёл семь встреч, отметившись двумя голами и одним ассистом. "Динамо" после семи туров РПЛ с 13 очками занимает третье место.