Тюкавин отреагировал на решение КДК после удаления в дерби со "Спартаком"

Фото: ФК "Динамо"

- Сегодня было заседание КДК по моему удалению в дерби. Дали один матч дисквалификации. Умысла нанести травму не было, но ошибку допустил - буду учиться. Спасибо парням, что вытащили матч вдесятером, и нашим болельщикам за поддержку! - написал игрок в телеграм-канале.