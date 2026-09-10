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Тюкавин отреагировал на решение КДК после удаления в дерби со "Спартаком"

Константин Тюкавин сообщил о решении КДК по итогам удаления в матче "Динамо" со "Спартаком".
Фото: ФК "Динамо"
Форвард бело-голубых получил двухматчевую дисквалификацию, одна игра из которой назначена условно. Таким образом, нападающий пропустит ближайшую встречу с "Оренбургом".

- Сегодня было заседание КДК по моему удалению в дерби. Дали один матч дисквалификации. Умысла нанести травму не было, но ошибку допустил - буду учиться. Спасибо парням, что вытащили матч вдесятером, и нашим болельщикам за поддержку! - написал игрок в телеграм-канале.

Красную карточку футболист получил во втором тайме дерби со "Спартаком". Несмотря на удаление Тюкавина, "Динамо" сохранило преимущество и победило со счётом 2:1.

После семи туров москвичи набрали 13 очков и занимают третье место в РПЛ.

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