Гранат объяснил, чем Головин способен помочь "Спартаку"

- Если Головин перейдет в "Спартак", то однозначно усилит команду. Он очень ответственный и очень креативный футболист. Александр может вести игру, быть лидером не только на футбольном поле, но и по возрасту в раздевалке. Головин добавил бы креатива в атаке, это 100%. Плюс его международный опыт, - передаёт слова Граната "Матч ТВ".
Головин перебрался в "Монако" из ЦСКА в 2018 году. За французский клуб россиянин сыграл 271 матч, забил 40 голов и сделал 48 результативных передач. Действующее соглашение полузащитника рассчитано до лета 2029 года.