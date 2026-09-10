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Гранат объяснил, чем Головин способен помочь "Спартаку"

Владимир Гранат уверен, что Александр Головин способен значительно повысить уровень "Спартака" в случае перехода из "Монако".
Фото: Getty Images
Бывший защитник красно-белых выделил лидерские качества российского хавбека, его умение вести игру и опыт выступлений за рубежом.

- Если Головин перейдет в "Спартак", то однозначно усилит команду. Он очень ответственный и очень креативный футболист. Александр может вести игру, быть лидером не только на футбольном поле, но и по возрасту в раздевалке. Головин добавил бы креатива в атаке, это 100%. Плюс его международный опыт, - передаёт слова Граната "Матч ТВ".

Головин перебрался в "Монако" из ЦСКА в 2018 году. За французский клуб россиянин сыграл 271 матч, забил 40 голов и сделал 48 результативных передач. Действующее соглашение полузащитника рассчитано до лета 2029 года.

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