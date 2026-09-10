Санкции в отношении российского клуба начали действовать 9 сентября и рассчитаны на три трансферных окна. Причиной стала просроченная выплата тель-авивскому "Маккаби" по сделке Неманьи Стоича. Как сообщает "Матч ТВ", сочинцы не перечислили израильской стороне платёж за переход центрального защитника.
Стоич стал игроком "Сочи" в сентябре 2025 года, заключив соглашение на три сезона. По данным Transfermarkt, российский клуб заплатил за футболиста 1,2 миллиона евро.
ФИФА наложила трансферный бан на российский клуб - источник
"Сочи" получил запрет от ФИФА на регистрацию новых футболистов.
Фото: ФК "Сочи"