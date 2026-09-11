Канчельскис предостерег Головина от возвращения в РПЛ: это будет понижение в классе

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис считает, что полузащитнику "Монако" Александру Головину пока рано возвращаться в Россию.

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"Что касается РПЛ, то мне кажется, что ему рано возвращаться. Конечно, он бы усилил "Спартак", это лучший российский футболист на данный момент. Но для него смысл в чем? Это будет понижение в классе", — добавил Канчельскис.