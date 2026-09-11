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Канчельскис предостерег Головина от возвращения в РПЛ: это будет понижение в классе

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис считает, что полузащитнику "Монако" Александру Головину пока рано возвращаться в Россию.
Фото: Getty Images
Канчельскис высоко оценил нынешний уровень Головина. По его мнению, 30-летний россиянин способен выступать в чемпионате Англии и мог бы претендовать на место в составе клуба из середины таблицы.

"Головин сейчас — футболист уровня АПЛ, он спокойно сможет играть в клубе из середины таблицы. Жаль, что этим летом он не оказался в Англии или Германии", — заявил Канчельскис.

Специалист также прокомментировал возможное возвращение хавбека в РПЛ. Канчельскис уверен, что Головин усилил бы "Спартак", однако не видит смысла в таком шаге для самого футболиста.

"Что касается РПЛ, то мне кажется, что ему рано возвращаться. Конечно, он бы усилил "Спартак", это лучший российский футболист на данный момент. Но для него смысл в чем? Это будет понижение в классе", — добавил Канчельскис.

Источник: "РБ Спорт"

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