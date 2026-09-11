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Заболотный не будет завершать карьеру после дисквалификации: со мной общаются два клуба
Сегодня, 09:16
Бывший нападающий "
Спартака
" Антон Заболотный заявил, что вернется в профессиональный футбол после шестимесячной дисквалификации.
Фото: Федор Успенский, "СЭ"
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Антон Заболотный
Опубликовал:
Даниил Наволочный
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