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18:00
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Заболотный не будет завершать карьеру после дисквалификации: со мной общаются два клуба

Бывший нападающий "Спартака" Антон Заболотный заявил, что вернется в профессиональный футбол после шестимесячной дисквалификации.
Фото: Федор Успенский, "СЭ"

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