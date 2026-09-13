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Первый тренер Батракова: уже видно, что адаптируется к команде

Первый тренер Алексея Батракова Александр Зуев высказался о первом голевом действии игрока за "Галатасарай".
Фото: ФК "Галатасарай"
"Получилась голевая — хорошо. Но самое главное — вы видели, что все угловые и стандарты Лешка забрал на себя после выхода на замену.
Уже видно, что адаптируется", - сказал Зуев "Матч ТВ".


Батраков сделал голевую передачу в матче пятого тура турецкой Суперлиги против "Коджаэлиспора". Алексей начал встречу на скамейке запасных а на 59-й минуте заменил бразильца Габриэла Сару. На 71-й минуте россиянин отдал результативную передачу защитнику Абдюлькериму Бардакджи.

В летнее трансферное окно Алексей Батраков перешел из московского "Локомотива" в турецкий "Галатасарай" за 25 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года.

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