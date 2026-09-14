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Экс-игрок "Зенита" назвал героя и антигероя 8 тура РПЛ

Бывший футболист "Зенита" Алексей Гасилин назвал лучшего и худшего футболиста 8 тура РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Гасилина, героем тура стал Окишор, а антигероем - Гудиев.

- Героем тура назову динамовца Окишора. Его гол помог команде выиграть. Для "Динамо" сейчас очень важно добиваться успеха, потому что тренер Сандро Шварц строит новый коллектив и пытается превзойти свои прошлые результаты с динамовцами, а он уже тогда боролся за высшие места.
Антигероем приходится признать Гудиева. Очень жаль, потому что он проводил отличный матч против "Краснодара", но роковая ошибка в концовке, возможно, лишила "Акрон" важнейшей победы, - сказал Гасилин в эфире "Матч ТВ".

В восьмом туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" одержало победу над "Оренбургом" со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Виктор Окишор - полузащитник вышел на поле во втором тайме и поразил ворота уральцев на 90-й минуте дальним ударом из-за пределов штрафной.

Тольяттинский "Акрон" на выезде сыграл вничью с "Краснодаром". Волжане открыли счет в первом тайме благодаря голу Константина Марадишвили и удерживали преимущество до 87-й минуты. В концовке встречи голкипер "Акрона" Виталий Гудиев сыграл на выходе и забрал мяч, но врезался в одноклубника и выронил мяч на ногу Хуану Боселли - вингер сравнял счет.

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