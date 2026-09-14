Экс-игрок "Зенита" назвал героя и антигероя 8 тура РПЛ

Фото: ФК "Акрон"

Антигероем приходится признать Гудиева. Очень жаль, потому что он проводил отличный матч против "Краснодара", но роковая ошибка в концовке, возможно, лишила "Акрон" важнейшей победы, - сказал Гасилин в эфире "Матч ТВ".