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Защитник ЦСКА: наша команда проходит не лучшую стадию, нужно прибавлять

Защитник ЦСКА Жоао Виктор оценил результаты московской команды на старте текущего сезона.
Фото: ПФК ЦСКА
"Сейчас наша команда проходит не лучшую стадию. Нам нужно прибавлять во многих аспектах.

Мы стараемся расти каждый день. В первую очередь — важны голы, с ними нам намного легче играть.

У нас очень молодая команда, молодой тренер, для которого ЦСКА — первый большой клуб. Я считаю, что потихоньку-потихоньку мы найдем себя, сыграемся и станем очень сильными", - сказал Виктор.

На старте нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА не потерпел ни одного поражения, четыре раза сыграл вничью и одержал четыре победы. В 8 турах чемпионата "армейцы" набрали 16 очков и находятся на сегодняшний день на третьей строчке в турнирной таблице. От первого места столичную команду отделяет четыре балла.

В этот четверг, 17 сентября, подопечные Дмитрия Игдисамова сыграют в рамках 9-го тура РПЛ в гостях против махачкалинского "Динамо".

Источник: "МЯЧ"

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