Защитник ЦСКА: наша команда проходит не лучшую стадию, нужно прибавлять

"Сейчас наша команда проходит не лучшую стадию. Нам нужно прибавлять во многих аспектах.
Мы стараемся расти каждый день. В первую очередь — важны голы, с ними нам намного легче играть.
У нас очень молодая команда, молодой тренер, для которого ЦСКА — первый большой клуб. Я считаю, что потихоньку-потихоньку мы найдем себя, сыграемся и станем очень сильными", - сказал Виктор.
На старте нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА не потерпел ни одного поражения, четыре раза сыграл вничью и одержал четыре победы. В 8 турах чемпионата "армейцы" набрали 16 очков и находятся на сегодняшний день на третьей строчке в турнирной таблице. От первого места столичную команду отделяет четыре балла.
В этот четверг, 17 сентября, подопечные Дмитрия Игдисамова сыграют в рамках 9-го тура РПЛ в гостях против махачкалинского "Динамо".
Источник: "МЯЧ"