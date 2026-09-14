Полузащитник Наиль Умяров провел 215 матчей за московский "Спартак", сообщает пресс-служба клуба.
Таким образом 26-летний хавбек поднялся на шестое место по числу игр за красно-белых в этом веке, догнав экс-защитника команды Георгия Джикия.
В текущем сезоне Умяров сыграл в 11 матчах за "Спартак" во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Умяров догнал Джикию по числу игр за "Спартак" в 21-м веке
Полузащитник Наиль Умяров поднялся на 6-е место по количеству матчей за красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"