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Умяров догнал Джикию по числу игр за "Спартак" в 21-м веке

Полузащитник Наиль Умяров поднялся на 6-е место по количеству матчей за красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
Полузащитник Наиль Умяров провел 215 матчей за московский "Спартак", сообщает пресс-служба клуба.

Таким образом 26-летний хавбек поднялся на шестое место по числу игр за красно-белых в этом веке, догнав экс-защитника команды Георгия Джикия.

В текущем сезоне Умяров сыграл в 11 матчах за "Спартак" во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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