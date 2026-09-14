Мостовой встал на защиту Кордобы: кто-то симулирует, кто-то провоцирует

"Футбол - игра умных и хитрых людей. Это неотъемлемая часть любого футбольного события. Кто-то симулирует, кто-то провоцирует. Сейчас просто на этом делается акцент в связи с появлением ВАР.
А вы представляете, сколько раз за матч Кордобу бьют, толкают и кусают? Он ведь все это выносит. Поэтому это обычная футбольная хитрость", - сказал Мостовой "Спорт-Экспрессу".
Вчера, 13 сентября, "Краснодар" в рамках восьмого тура чемпионата России встречался на домашней арене с тольяттинским "Акроном". Гости вышли вперёд в первой трети первого тайма, однако забитый мяч Хуана Боселли в конце матча принес "быкам" ничью.
Момент с симуляцией Кордобы случился во втором тайме: голкипер "Акрона" Виталий Гудиев задел колумбийца перчаткой по голове.