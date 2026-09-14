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Мостовой встал на защиту Кордобы: кто-то симулирует, кто-то провоцирует

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался о симуляции Джона Кордобы в матче "Краснодар" - "Акрон".
Фото: ФК "Краснодар"
Александр Мостовой указал на то, что колумбийский футболист выносит множество других ударов во время матчей. Он отметил, что подобные хитрости являются естественными в играх.

"Футбол - игра умных и хитрых людей. Это неотъемлемая часть любого футбольного события. Кто-то симулирует, кто-то провоцирует. Сейчас просто на этом делается акцент в связи с появлением ВАР.

А вы представляете, сколько раз за матч Кордобу бьют, толкают и кусают? Он ведь все это выносит. Поэтому это обычная футбольная хитрость", - сказал Мостовой "Спорт-Экспрессу".

Вчера, 13 сентября, "Краснодар" в рамках восьмого тура чемпионата России встречался на домашней арене с тольяттинским "Акроном". Гости вышли вперёд в первой трети первого тайма, однако забитый мяч Хуана Боселли в конце матча принес "быкам" ничью.

Момент с симуляцией Кордобы случился во втором тайме: голкипер "Акрона" Виталий Гудиев задел колумбийца перчаткой по голове.

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