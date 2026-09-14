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Газзаев дал совет Батракову: может стать лидером в "Галатасарае"

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о выступлении российского хавбека Алексея Батракова за турецкий "Галатасарай".
Фото: ФК "Галатасарай"
Российский специалист считает, что Батракову нужно больше брать инициативу в матчах "Галатасарая".

"Очень хорошо, что он смог отдать голевую передачу на победный гол. Но считаю, что Алексею нужно больше брать инициативу на себя: обыгрывать, продвигать мяч вперед, чаще бить, завершать атаки. Батраков может быть настоящим лидером на поле", - сказал Газзаев "Спорт-Экспрессу".

Алексей Батраков перешел из московского "Локомотива" в стамбульский "Галатасарай" 20 августа. Вчера, 13 сентября, атакующий полузащитник отдал первую результативную передачу за новый клуб в матче Суперлиги с "Коджаэлиспором" (1:0). Это была четвертая встреча футболиста в составе "Галатасарая".

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