Газзаев дал совет Батракову: может стать лидером в "Галатасарае"

"Очень хорошо, что он смог отдать голевую передачу на победный гол. Но считаю, что Алексею нужно больше брать инициативу на себя: обыгрывать, продвигать мяч вперед, чаще бить, завершать атаки. Батраков может быть настоящим лидером на поле", - сказал Газзаев "Спорт-Экспрессу".
Алексей Батраков перешел из московского "Локомотива" в стамбульский "Галатасарай" 20 августа. Вчера, 13 сентября, атакующий полузащитник отдал первую результативную передачу за новый клуб в матче Суперлиги с "Коджаэлиспором" (1:0). Это была четвертая встреча футболиста в составе "Галатасарая".