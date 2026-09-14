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Мостовой рассказал, за счет чего "Спартак" разгромил "Ростов"

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался о встрече красно-белых с "Ростовом" в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Александр Мостовой считает, что красно-белые выиграли у "Ростова" за счет индивидуальных качеств футболистов.

"В первом тайме "Ростов" ни в чём не уступал, а первые минуты даже выглядел лучше. Но, как часто бывает, решает класс футболистов. Уровень мастерства у игроков "Спартака" выше. При прочих равных всегда на первый план выходит именно уровень футболистов. "Спартак" и забил", - сказал Мостовой "Матч ТВ".

Вчера, 13 сентября, московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над "Ростовом" со счетом 3:0 в восьмом туре Российской Премьер-Лиги.

На данный момент красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 16 очков. Желто-синие находятся на 12-й строчке с 8 баллами в своем активе.

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