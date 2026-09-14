Мостовой рассказал, за счет чего "Спартак" разгромил "Ростов"

Фото: ФК "Спартак"

"В первом тайме " Ростов " ни в чём не уступал, а первые минуты даже выглядел лучше. Но, как часто бывает, решает класс футболистов. Уровень мастерства у игроков " Спартака " выше. При прочих равных всегда на первый план выходит именно уровень футболистов. "Спартак" и забил", - сказал Мостовой "Матч ТВ"

Александр Мостовой считает, что красно-белые выиграли у "Ростова" за счет индивидуальных качеств футболистов.Вчера, 13 сентября, московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над "Ростовом" со счетом 3:0 в восьмом туре Российской Премьер-Лиги.На данный момент красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 16 очков. Желто-синие находятся на 12-й строчке с 8 баллами в своем активе.