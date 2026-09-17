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«Было много эмоций». В «Динамо» Мх рассказали о состоянии игрока после срыва трансфера в Португалию

Гендиректор "Динамо" Мх Шамиль Газизов в беседе с Rusfootball.info высказался о настроении полузащитника Мохаммада Хоссейннеджада после срыва трансфера в португальский клуб.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Летом иранец был готов покинуть клуб, но стороны не пришли к соглашению.

«Джавад летом просился уйти, с его стороны было много эмоций. Мы вели переговоры с португальцами, но были детали, которые не позволили нам договориться. Думаю, все будет нормально, и он вернет себя прежнего. Он – настоящий профи, выполняет все требования, выкладывается на сто процентов. Мы на него рассчитываем, все будет нормально», – сказал Газизов.

Джавад выступает за махачкалинскую команду с августа 2024 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2027 года. На его счету 71 матч за «Динамо» Мх, 7 голов и 8 голевых передач.

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