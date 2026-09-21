Салах получил шестимесячный запрет на вождение в Великобритании - источник

Мохамед Салах на шесть месяцев лишён права управлять автомобилем в Великобритании.

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Как пишет BBC со ссылкой на судебные документы, такое решение принял суд Уоррингтона после разбирательства по делу.



Нарушение было зафиксировано 27 марта в Уилмслоу. Rolls-Royce двигался со скоростью 36 миль в час на участке с ограничением в 30 миль. Салах не предоставил полиции информацию о том, кто находился за рулём, а также не ответил на уведомление о судебном преследовании.



Помимо шестимесячного запрета на вождение, Салах должен выплатить 1044 фунта стерлингов. В эту сумму входят штраф, судебные расходы и обязательный сбор.



В августе 34-летний форвард завершил девятилетний период в "Ливерпуле" и перешёл в "Трабзонспор". За английский клуб египтянин забил 257 голов в 442 матчах.