Генич объяснил, в чём видит главную проблему нынешнего "Зенита"

- Вот "Спартак" - это команда, которая всегда играет от себя. А "Зенит" не всегда играет от себя. Он может выиграть 3:0 у "Динамо", отказавшись от игры первым номером. Результат есть, но мы не можем с той же категорией подходить к "Зениту". От этой команды всегда ждёшь большего.
И, на мой взгляд, "Зенит", с таким составом, не имеет право подстраиваться под соперника. "Зенит" обязан диктовать свои условия, - сказал Генич на ютуб-канале Михаила Моссаковского.
После девяти туров "Зенит" набрал 18 очков и занимает пятое место в РПЛ. Петербургский клуб отстаёт от лидирующего "Краснодара" на три балла.