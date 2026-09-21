Генич объяснил, в чём видит главную проблему нынешнего "Зенита"

Константин Генич считает, что "Зенит" с нынешним подбором футболистов должен сам определять характер матчей и не подстраиваться под соперников.
Фото: ФК "Зенит"
Комментатор в этом плане привёл в пример "Спартак", который, по его мнению, старается придерживаться собственного футбола.

- Вот "Спартак" - это команда, которая всегда играет от себя. А "Зенит" не всегда играет от себя. Он может выиграть 3:0 у "Динамо", отказавшись от игры первым номером. Результат есть, но мы не можем с той же категорией подходить к "Зениту". От этой команды всегда ждёшь большего.

И, на мой взгляд, "Зенит", с таким составом, не имеет право подстраиваться под соперника. "Зенит" обязан диктовать свои условия, - сказал Генич на ютуб-канале Михаила Моссаковского.

После девяти туров "Зенит" набрал 18 очков и занимает пятое место в РПЛ. Петербургский клуб отстаёт от лидирующего "Краснодара" на три балла.

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