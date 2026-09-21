Семшов объяснил отставку Диаса из "Родины"

- Вообще ожидаемое (увольнение), если команда идет внизу турнирной таблицы.
Но в защиту хочется сказать, что у Диаса не нашелся тот человек, который мог подсказать, что такое РПЛ. Одно дело Первая лига, другое - РПЛ. Когда команда стала много пропускать, наверное, он всё же мог немножко перестроить игру, - сказал Семшов в эфире "Матч ТВ".
Диас возглавлял "Родину" в прошлом сезоне и привёл клуб к победе в Первой лиге, благодаря чему москвичи впервые вышли в РПЛ. В нынешнем чемпионате команда набрала пять очков за девять туров и занимает 15-е место.