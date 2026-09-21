Гендиректор "Родины" прокомментировал отставку главного тренера

Александр Погонин прокомментировал уход Хуана Диаса из "Родины" после неудачного старта команды в РПЛ.

Фото: ФК "Родина"

Но в любом случае мы планируем двигаться дальше и ни в коем случае не считаем, что причиной неудовлетворенных результатов стала исключительно работа Диаса и его тренерского штаба, - сказал Погонин в эфире "Матч ТВ".

Генеральный директор московского клуба подчеркнул, что ответственность за результаты лежит не только на бывшем главном тренере и его штабе.- Как в победе, так и в поражении всегда виноват комплекс факторов и причин. Мне не хотелось бы делать козлом отпущения или искать какие-то причины исключительно в работе тренерского штаба. Безусловно, и менеджмент мог сработать более эффективно.Диас покинул команду после девяти туров, в которых "Родина" набрала пять очков и оказалась на 15-м месте. Испанец в прошлом сезоне вывел клуб в РПЛ, выиграв Первую лигу. Вместе с ним ушли пять членов штаба.