Круговой высказался о предстоящих матчах сборной России

- Хорошие матчи, из трех игр две точно достойные — с Ираном и Нигерией.
Мы уже встречались с этими командами, будет интересно. Надеюсь, сыграю против Ирана и Нигерии. Уверен, на матчи придет много болельщиков, надеюсь, нам удастся выиграть эти матчи, - цитирует Кругового "Матч ТВ".
Напомним, что 29 сентября национальная команда России проведет товарищеский матч со сборной Ирана в Казани, 3 октября команда Валерия Карпина впервые в истории встретится с Намибией в Екатеринбурге, а 6 числа проведет заключительную встречу с Нигерией в Нижнем Новгороде.
Сборная России в последний раз играла против Нигерии в июне прошлого года - та встреча завершилась ничьей 1:1. С Ираном россияне играли четыре раза за всю история - у команд есть по одной победе в своем активе, а также дважды матчи заканчивались ничьей.