Талалаев рассказал, что изменилось в игре "Балтики" по сравнению с прошлым сезоном

- В прошлом сезоне мы могли соревноваться с соперниками в том, кто меньше пропустит. В этом сезоне мы вынуждены играть в игру "кто больше забьет".
В этой игре мы можем на равных соревноваться с "Факелом" или с "Рубином" без Мирлинда Даку, но у "Зенита", ЦСКА или "Спартака" исполнительский класс нападающих повыше, - сказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".
В девятом туре Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" на домашнем стадионе уступила петербургскому "Зениту" со счетом 2:3, проигрывая по ходу встречи 0:2. Забитыми мячами в составе гостей отметились Максим Глушенков, Александр Соболев и Луис Энрике, в составе хозяев - Брайан Хиль и Илья Петров.
После девяти сыгранных туров команда Андрея Талалаева занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 11 набранными очками, петербуржцы располагаются на пятой строчке с 18 баллами в своем активе.