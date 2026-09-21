Талалаев рассказал, что изменилось в игре "Балтики" по сравнению с прошлым сезоном

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев рассказал, что изменилось в игре его команды.

Фото: ФК "Балтика"

- В прошлом сезоне мы могли соревноваться с соперниками в том, кто меньше пропустит. В этом сезоне мы вынуждены играть в игру "кто больше забьет".