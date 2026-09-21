Президент РПЛ Алаев - о номинации Сафонова на приз Яшина: компания слишком серьезная

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о номинации Матвея Сафонова на приз лучшему голкиперу года.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Алаева, компания претендентов слишком серьезная, но в Сафонова будут верить.

- Я поздравляю его, желаю ему удачи. Он заслужил быть номинантом.
Но компания слишком серьезная. Но будем верить, - приводит слова Алаева ТАСС.

Ранее стало известно, что российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов вошел в число номинантов на приз лучшему голкиперу года. Напомним, что по итогам прошлого сезона россиянин стал основным голкипером парижан и выиграл с командой Лигу чемпионов УЕФА, чемпионат Франции и Межконтинентальный кубок.

Обладатель награды станет известен 26 октября, в Лондоне, на церемонии вручении "Золотого мяча".

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