Кирьяков - о паузе для "Динамо": она может дать негативный эффект

- Они попали на не совсем хороший "Спартак", который сыграл против них отвратительно - это придало уверенности команде Шварца. На этом фоне был обыгран "Ростов".
"Динамо" набрало ход, поэтому пауза для них наступает не вовремя. Она может дать негативный эффект, и команда станет играть намного хуже, - цитирует эксперта "Чемпионат".
Перед перерывом "Динамо" разгромило на выезде "Ростов" со счётом 3:0. После девяти туров москвичи набрали 19 очков и идут третьими, уступая занимающему второе место "Спартаку" по дополнительным показателям. Лидирует "Краснодар", у которого 21 балл.