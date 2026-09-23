Кирьяков - о паузе для "Динамо": она может дать негативный эффект

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о положении московского "Динамо" перед паузой на матчи сборных.
Фото: ФК "Динамо"
Специалист считает, что перерыв может помешать бело-голубым сохранить набранный темп.

- Они попали на не совсем хороший "Спартак", который сыграл против них отвратительно - это придало уверенности команде Шварца. На этом фоне был обыгран "Ростов".

"Динамо" набрало ход, поэтому пауза для них наступает не вовремя. Она может дать негативный эффект, и команда станет играть намного хуже, - цитирует эксперта "Чемпионат".

Перед перерывом "Динамо" разгромило на выезде "Ростов" со счётом 3:0. После девяти туров москвичи набрали 19 очков и идут третьими, уступая занимающему второе место "Спартаку" по дополнительным показателям. Лидирует "Краснодар", у которого 21 балл.

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