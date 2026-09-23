"Реал" сообщил о травме полузащитника

Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде получил повреждение в мадридском дерби.
Фото: Getty Images
Как информирует клубная пресс-служба, медицинское обследование выявило у капитана команды растяжение связок левого голеностопного сустава третьей степени.

Травму уругваец получил ещё в концовке первого тайма встречи с "Атлетико". На 45-й минуте Ли Кан-Ин наступил Вальверде на ногу в борьбе за мяч, однако футболист "Реала" продолжил игру и провёл на поле все 90 минут. Сама встреча завершилась поражением команды Жозе Моуринью со счётом 1:2.

По данным AS, восстановление 28-летнего Вальверде займёт от двух до трёх недель.

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