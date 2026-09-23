Черданцев объяснил, почему пока рано делать выводы о форме "Спартака"

- "Спартак" производил впечатление команды, которая может набрать крейсерский ход и мощно идти по дистанции, но выяснилось, что это не так, возникли определенные проблемы.
В матче с московским "Динамо" возникло некое опустошение. Было удивление - куда всё делось? Это лишний раз говорит о том, что ход команды надо оценивать на дистанции. После девяти туров можно уже разбирать игру команды более конкретно. Это касается любой другой команды в верхней части таблицы. Я посмотрел расписание "Спартака", по календарю вторая часть сезона будет значительно сложнее. А команда уже потеряла некоторое количество очков, которые должна была набирать на своем поле, - приводит слова Черданцева "Матч ТВ".
После девяти туров "Спартак" набрал 19 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего "Краснодара" на два балла. Следующую встречу москвичи проведут 10 октября на выезде против "Крыльев Советов".