Телеканал "Матч ТВ" принес извинения "Крыльям Советов"

Самарский клуб получил официальное письмо с извинениями.

"Крылья Советов" получили официальный ответ с извенениями от генерального продюсера "Матч ТВ" Александра Тащина на обращение, которое ранее клуб направлял руководству телеканала и "Газпром-Медиа Холдинга" в связи недопустимыми высказываниями одного из ведущих программы "Все на Матч!" в адрес игроков команды. Об этом сообщила пресс-служба клуба.В свою очередь, самарский клуб поблагодарил руководство телеканала и "Газпром-Медиа Холдинга" за понимание и адекватную реакцию:"Как и заявляли ранее, мы ценим многолетнее сотрудничество и крепкие дружеские отношения. Позицию самого журналиста, допустившего некорректные заявления в адрес игроков "Крыльев", считаем целесообразным оставить без внимания и официальных комментариев. Бог всем судья. Ошибиться может каждый. Признать ошибку — достойный. Попросить прощения — мужественный", - говорится в обращении самарцев в клубном телеграм-канале.Напомним, в августе комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев позволил себе сравнить футболистов самарской команды со свиньями. Позднее он отказался приносить какие-либо извинения.