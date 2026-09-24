Умяров оценил нынешнюю форму капитана "Спартака"

- Мы видим его каждый день, видим, как он работает. Никакой эйфории или чего-то не произошло. Он продолжает стабильно выступать и показывать свой уровень, - цитирует футболиста "Матч ТВ".
В текущем сезоне РПЛ Зобнин принял участие во всех девяти матчах "Спартака", забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Московская команда набрала 19 очков и занимает второе место в таблице, уступая лидирующему "Краснодару" два балла. В 10-м туре "Спартак" 10 октября сыграет в гостях с "Крыльями Советов".