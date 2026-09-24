Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Андорра
1 - 2 1 2
МальтаЗавершен
Австрия
3 - 1 3 1
ИзраильЗавершен
Сербия
1 - 2 1 2
ГрецияЗавершен
Косово
1 - 0 1 0
ИрландияЗавершен
Португалия
1 - 0 1 0
УэльсЗавершен
Лихтенштейн
0 - 2 0 2
ЛитваЗавершен
Норвегия
3 - 2 3 2
ДанияЗавершен
Нидерланды
1 - 1 1 1
ГерманияЗавершен

Умяров оценил нынешнюю форму капитана "Спартака"

Хавбек "Спартака" Наиль Умяров оценил текущую форму капитана команды Романа Зобнина.
Фото: ФК "Спартак"
Полузащитник отметил стабильность партнёра и подчеркнул, что Зобнин продолжает работать в привычном режиме без какого-либо спада.

- Мы видим его каждый день, видим, как он работает. Никакой эйфории или чего-то не произошло. Он продолжает стабильно выступать и показывать свой уровень, - цитирует футболиста "Матч ТВ".

В текущем сезоне РПЛ Зобнин принял участие во всех девяти матчах "Спартака", забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Московская команда набрала 19 очков и занимает второе место в таблице, уступая лидирующему "Краснодару" два балла. В 10-м туре "Спартак" 10 октября сыграет в гостях с "Крыльями Советов".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится