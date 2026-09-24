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Германия упустила победу над Нидерландами

Сборные Нидерландов и Германии сыграли вничью в первом туре группового этапа Лиги наций УЕФА.
Фото: УЕФА
Встреча в Амстердаме завершилась со счётом 1:1. Немцы вышли вперёд на 32-й минуте: Феликс Нмеча отправил мяч в ворота. Нидерланды отыгрались уже в компенсированное время. На 90+2-й минуте Коди Гакпо восстановил равенство.

Матч стал первым для Юргена Клоппа и Хави в качестве главных тренеров сборных Германии и Нидерландов соответственно.

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