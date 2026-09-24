Германия упустила победу над Нидерландами

Сборные Нидерландов и Германии сыграли вничью в первом туре группового этапа Лиги наций УЕФА.



Фото: УЕФА

Встреча в Амстердаме завершилась со счётом 1:1. Немцы вышли вперёд на 32-й минуте: Феликс Нмеча отправил мяч в ворота. Нидерланды отыгрались уже в компенсированное время. На 90+2-й минуте Коди Гакпо восстановил равенство.



Матч стал первым для Юргена Клоппа и Хави в качестве главных тренеров сборных Германии и Нидерландов соответственно.