Португалия обыграла Уэльс в первом туре Лиги наций

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2026/27
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2026/27
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Представитель Дзюбы рассказал, из-за кого форвард не перешёл в "Спартак"
14
Галактионов раздумывает над уходом из "Локомотива" - источник
12
Официально: "Рубин" подписал контракт с экс-форвардом "Интера"
7
Руководство "Локомотива" утвердило нового спортивного директора - источник
7
17 футболистов готовы разорвать контракт с "Ростовом" - источник
44
Главные новости
Матчи
16
Скрыть
Сегодня (8)
Завтра (8)
Лига Наций УЕФА
Новости
Андорра
1 - 2
1
2
Мальта
Завершен
Австрия
3 - 1
3
1
Израиль
Завершен
Сербия
1 - 2
1
2
Греция
Завершен
Косово
1 - 0
1
0
Ирландия
Завершен
Португалия
1 - 0
1
0
Уэльс
Завершен
Лихтенштейн
0 - 2
0
2
Литва
Завершен
Норвегия
3 - 2
3
2
Дания
Завершен
Нидерланды
1 - 1
1
1
Германия
Завершен
Лига Наций УЕФА
Новости
Грузия
19:00
Северная Ирландия
Не начат
Армения
19:00
Латвия
Не начат
Черногория
21:45
Кипр
Не начат
Швеция
21:45
Румыния
Не начат
Польша
21:45
Босния и Герцеговина
Не начат
Венгрия
21:45
Украина
Не начат
Турция
21:45
Франция
Не начат
Италия
21:45
Бельгия
Не начат
Чемпионат Мира 2026
Чемпионат Мира 2026
Англия: АПЛ 2026/27
Россия: РПЛ 2026/27
Германия: Бундеслига 1 2026/27
Испания: Ла Лига 2026/27
Италия: Серия А 2026/27
Франция: Лига 1 2026/27
Россия: Первая Лига 2026/27
A
Мексика
ЮАР
Южная Корея
Чехия
B
Канада
Босния и Герцеговина
Катар
Швейцария
C
Бразилия
Марокко
Гаити
Шотландия
D
США
Парагвай
Австралия
Турция
E
Германия
Кюрасао
Кот-Д`Ивуар
Эквадор
F
Нидерланды
Япония
Швеция
Тунис
G
Бельгия
Египет
Иран
Новая Зеландия
H
Испания
Кабо-Верде
Саудовская Аравия
Уругвай
I
Франция
Сенегал
Ирак
Норвегия
J
Аргентина
Алжир
Австрия
Иордания
K
Португалия
Конго ДР
Узбекистан
Колумбия
L
Англия
Хорватия
Гана
Панама
Португалия обыграла Уэльс в первом туре Лиги наций
Вчера, 23:47
Сборная Португалии обыграла Уэльс в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Фото: УЕФА
Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный гол был забит на 22-й минуте. Автором голу стал Жоау Феликс.
Во втором тайме
Криштиану Роналду
отправил мяч в ворота, однако взятие ворот отменили после просмотра VAR из-за офсайда.
Португальцы являются действующими победителями Лиги наций. В финале прошлого розыгрыша они обыграли Испанию в серии пенальти.
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Сборная Португалии
Сборная Уэльса
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
0
0