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Португалия обыграла Уэльс в первом туре Лиги наций

Сборная Португалии обыграла Уэльс в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Фото: УЕФА
Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный гол был забит на 22-й минуте. Автором голу стал Жоау Феликс.

Во втором тайме Криштиану Роналду отправил мяч в ворота, однако взятие ворот отменили после просмотра VAR из-за офсайда.

Португальцы являются действующими победителями Лиги наций. В финале прошлого розыгрыша они обыграли Испанию в серии пенальти.

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