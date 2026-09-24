Смородская раскритиковала уволенного из "Ростова" Альбу

- Сильный ли это специалист? По-моему, никакой, извините, конечно.
Вы же знаете мое мнение. Я просто поражаюсь, кто к нам приезжает. Какие-то обманщики, жулики, которые изображают из себя тренеров, - передаёт слова Смородской "РБ Спорт".
Альба возглавлял "Ростов" с февраля 2025 года, сменив на посту главного тренера Валерия Карпина. До этого испанец работал в клубе на других должностях с 2018 года. В нынешнем сезоне РПЛ ростовчане набрали восемь очков в девяти турах и занимают 12-е место. 24 сентября клуб объявил о прекращении сотрудничества с Альбой.