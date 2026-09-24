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Бояринцев высказался о несостоявшемся переходе Головина в "Спартак"

Российский тренер Денис Бояринцев оценил возможный переход полузащитника "Монако" Александра Головина в "Спартак".
Фото: Getty Images
По мнению специалиста, хавбек способен органично вписаться в состав московской команды и усилить её атакующую линию.

- Однозначно, это серьезное усиление в атакующую линию "Спартака". Я бы не стал сразу говорить о чемпионстве "красно-белых". Он без проблем впишется в нынешнюю команду, - передаёт слова Бояринцева "РБ Спорт".

Летом "Спартак" направлял "Монако" официальное предложение по Головину, однако переход не состоялся. По данным СМИ, московский клуб предлагал около 19 млн евро, тогда как "Монако" счёл эту сумму недостаточной.

Сам Головин остался в "Монако". Российский полузащитник выступает за французский клуб с 2018 года, а его действующий контракт рассчитан до конца июня 2029 года.

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