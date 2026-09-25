Футболист "Краснодара" высказался о частых стычках Кордобы

- С первого дня в нашем клубе Джон такой эмоциональный парень.
Против него играют на грани фола, где-то даже не свистят. Конечно, будь на его месте любой игрок, это не может нравиться, когда против тебя играют откровенно жестко и провоцируют. На это закрывают глаза, - цитирует Черникова "Матч ТВ".
Джон Кордоба выступает за "Краснодар" с лета 2021 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 161 матч и записал на свой счет 81 забитый мяч и 37 голевых передач. Также он заработал 31 желтую карточку, трижды увидел перед собой прямую красную карточку и дважды - получал второе предупреждение.
Контракт 33-летнего колумбийца с южанами рассчитан до лета 2027 года, его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 9 миллионов евро.