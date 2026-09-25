Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Грузия
19:00
Северная ИрландияНе начат
Армения
19:00
ЛатвияНе начат
Черногория
21:45
КипрНе начат
Швеция
21:45
РумынияНе начат
Польша
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Венгрия
21:45
УкраинаНе начат
Турция
21:45
ФранцияНе начат
Италия
21:45
БельгияНе начат

Футболист "Краснодара" высказался о частых стычках Кордобы

Полузащитник "Краснодара" Александр Черников высказался о стиле игры Джона Кордобы.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Черникова, Кордоба - эмоциональный парень.

- С первого дня в нашем клубе Джон такой эмоциональный парень.

Против него играют на грани фола, где-то даже не свистят. Конечно, будь на его месте любой игрок, это не может нравиться, когда против тебя играют откровенно жестко и провоцируют. На это закрывают глаза, - цитирует Черникова "Матч ТВ".

Джон Кордоба выступает за "Краснодар" с лета 2021 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 161 матч и записал на свой счет 81 забитый мяч и 37 голевых передач. Также он заработал 31 желтую карточку, трижды увидел перед собой прямую красную карточку и дважды - получал второе предупреждение.

Контракт 33-летнего колумбийца с южанами рассчитан до лета 2027 года, его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 9 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится