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Экс-игрок сборной Турции: Батракову нельзя доверять позицию "десятки"

Экс-игрок сборной Турции Юмит Каран высказался о переходе Алексея Батракова в "Галатасарай".
Фото: Global Look Press
По словам Карана, Батракову нельзя доверять играть на позиции "десятки", потому что он остается для всех темной лошадкой.

- На позицию, которая больше всего требовала усиления в "Галатасарае", пришёл Батраков. Для всех он пока тёмная лошадка.
Мы не знаем, что из этого получится. Нельзя рисковать, доверяя ему позицию "десятки", - приводит слова Карана ENO Sports

Алексей Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. Всего полузащитник провел за турецкий клуб во всех турнирах пять матчей и записал на свой счет одну результативную передачу. Рыночная стоимость 21-летнего россиянина оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 28 миллионов евро.

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