Экс-игрок сборной Турции: Батракову нельзя доверять позицию "десятки"

Экс-игрок сборной Турции Юмит Каран высказался о переходе Алексея Батракова в "Галатасарай".

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Мы не знаем, что из этого получится. Нельзя рисковать, доверяя ему позицию "десятки", - приводит слова Карана ENO Sports