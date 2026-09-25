Экс-игрок сборной Турции: Батракову нельзя доверять позицию "десятки"

- На позицию, которая больше всего требовала усиления в "Галатасарае", пришёл Батраков. Для всех он пока тёмная лошадка.
Мы не знаем, что из этого получится. Нельзя рисковать, доверяя ему позицию "десятки", - приводит слова Карана ENO Sports
Алексей Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. Всего полузащитник провел за турецкий клуб во всех турнирах пять матчей и записал на свой счет одну результативную передачу. Рыночная стоимость 21-летнего россиянина оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 28 миллионов евро.