Защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос будет выступать за национальную команду Бразилии под 6 номером, ранее он выступал под 16, сообщает UOL.
Сборной Бразилии предстоит провести три товарищеских матчах в эту международную паузу - 25 и 29 сентября "пентакампионы" сыграют на выезде с Австралией, а 3 октября встретятся с Индией.
Дуглас Сантос вызван в расположение команды. Всего защитник провел за сборную 12 матчей - в том числе, выступал на чемпионате мира-2026.
Стало известно, под каким номером в сборной Бразилии будет выступать Дуглас Сантос
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос сменил игровой номер в сборной Бразилии.
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