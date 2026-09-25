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Кечинов назвал преимущество "Спартака" перед конкурентами в борьбе за чемпионство

Экс-футболист "Спартака" Валерий Кечинов рассказал, в чем преимущество красно-белых в борьбе за чемпионство.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Кечинова, "Спартак" имеет преимущество, так как отличается стабильностью в плане игры и результата.

- Мое мнение — "Спартак" сейчас выглядит стабильнее всех команд у нас.

Как в плане игры, так и, наверное, в плане результата — в этом его преимущество. Есть игра, приносящая успех, и красно-белые стараются ее придерживаться, - приводит слова Кечинова "Матч ТВ".

После девяти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 19 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла. После международной паузы команде Хуана Карседо предстоит сыграть на выезде с самарскими "Крыльями Советов". Напомним, что по итогам прошлого сезона красно-белые заняли четвертое место в РПЛ.

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