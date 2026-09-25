Кечинов назвал преимущество "Спартака" перед конкурентами в борьбе за чемпионство

- Мое мнение — "Спартак" сейчас выглядит стабильнее всех команд у нас.
Как в плане игры, так и, наверное, в плане результата — в этом его преимущество. Есть игра, приносящая успех, и красно-белые стараются ее придерживаться, - приводит слова Кечинова "Матч ТВ".
После девяти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 19 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла. После международной паузы команде Хуана Карседо предстоит сыграть на выезде с самарскими "Крыльями Советов". Напомним, что по итогам прошлого сезона красно-белые заняли четвертое место в РПЛ.