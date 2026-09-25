Радимов - об отставке Альбы: эта потеря не пройдет бесследно

- Новому тренеру будет очень тяжело.
Футболисты "Ростова" в основной своей массе работали либо с Валерием Карпиным, либо с Альбой, которого знают очень хорошо, и он в тренерском штабе давно.
Эта потеря бесследно не пройдет. Может быть, у нового тренера какой-то всплеск поначалу и будет, но дальше этот уровень придется поддерживать, - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".
Вчера, 24 сентября, "Ростов" объявил об отставке Джонатана Альбы с поста главного тренера - испанец занимал эту должность с февраля 2025 года, а до этого работал в штабе Валерия Карпина. На данный момент испанец продолжает работу в национальной команде России.
По итогам девяти сыгранных туров ростовчане располагаются на 12 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками в своем активе. Сообщалось, что возглавить команду может Дмитрий Кириченко, Ролан Гусев или Сергей Ташуев.