Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Грузия
19:00
Северная ИрландияНе начат
Армения
19:00
ЛатвияНе начат
Черногория
21:45
КипрНе начат
Швеция
21:45
РумынияНе начат
Польша
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Венгрия
21:45
УкраинаНе начат
Турция
21:45
ФранцияНе начат
Италия
21:45
БельгияНе начат

Орлов рассказал, что ему нравится в работе тренера "Спартака" Карседо

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о работе Хуана Карседо в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Орлова, ему нравится, что Карседо работает с молодежью.

- Что мне нравится в Карседо: он молодых ребят подпускает [к игре за основной состав].

И они оживляют игру. Например, Дмитриев при Карседо стал играть регулярнее. И он растёт, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

Хуан Карседо стал главным тренером московского "Спартака" зимой текущего года - по итогам прошлого сезона красно-белые заняли четвертое место в РПЛ, а после девяти сыгранных туров в нынешнем сезоне красно-белые располагаются на четвертой строчке и отстают от "Краснодара" на два балла.

Игорь Дмитриев в нынешнем сезоне вышел на поле в 13 матчах во всех турнирах и записал на свой счет три результативные передачи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится