Орлов рассказал, что ему нравится в работе тренера "Спартака" Карседо

- Что мне нравится в Карседо: он молодых ребят подпускает [к игре за основной состав].
И они оживляют игру. Например, Дмитриев при Карседо стал играть регулярнее. И он растёт, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Хуан Карседо стал главным тренером московского "Спартака" зимой текущего года - по итогам прошлого сезона красно-белые заняли четвертое место в РПЛ, а после девяти сыгранных туров в нынешнем сезоне красно-белые располагаются на четвертой строчке и отстают от "Краснодара" на два балла.
Игорь Дмитриев в нынешнем сезоне вышел на поле в 13 матчах во всех турнирах и записал на свой счет три результативные передачи.