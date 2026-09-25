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Футболист "Краснодара" - о "Зените": для меня и город, и команда навсегда в сердце

Полузащитник "Краснодара" Магомед Оздоев высказался о предстоящем матче с "Зенитом".
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Оздоева, матч с "Зенитом" не будет для него особенным.

- Это будет интересный матч, к нему надо хорошо подготовиться. Но он не будет для меня особым, особых матчей у меня не бывает. Сейчас для меня "Зенит" такой же соперник, как и все остальные команды.
Конечно, я с теплотой всегда вспоминаю то время, ведь все титулы я выиграл в "Зените". Для меня и город, и команда навсегда в сердце, - приводит слова Оздоева "Матч ТВ".

Напомним, что после девяти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 21 набранным баллом в своем активе. В десятом туре Российской Премьер-Лиги команда Мурада Мусаева примет на домашнем стадионе "Зенит", занимающий пятое место с 18 набранными очками.

В летнее трансферное окно Магомед Оздоев на правах свободного агента перешел в "Краснодар" и заключил двухлетний контракт. Оздоев выступал за петербуржцев с 2018 по 2022 год и стал четырехкратным чемпионом в составе сине-бело-голубых.

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