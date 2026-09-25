Футболист "Краснодара" - о "Зените": для меня и город, и команда навсегда в сердце

- Это будет интересный матч, к нему надо хорошо подготовиться. Но он не будет для меня особым, особых матчей у меня не бывает. Сейчас для меня "Зенит" такой же соперник, как и все остальные команды.
Конечно, я с теплотой всегда вспоминаю то время, ведь все титулы я выиграл в "Зените". Для меня и город, и команда навсегда в сердце, - приводит слова Оздоева "Матч ТВ".
Напомним, что после девяти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 21 набранным баллом в своем активе. В десятом туре Российской Премьер-Лиги команда Мурада Мусаева примет на домашнем стадионе "Зенит", занимающий пятое место с 18 набранными очками.
В летнее трансферное окно Магомед Оздоев на правах свободного агента перешел в "Краснодар" и заключил двухлетний контракт. Оздоев выступал за петербуржцев с 2018 по 2022 год и стал четырехкратным чемпионом в составе сине-бело-голубых.