Мостовой - о тренерских перестановках в "Ростове": даже обсуждать не надо, это нормально

- Альба, может, и хороший человек. Я же не против людей. Я против непрофессионального подхода. Каждый человек должен заниматься своим делом.
Но если я занимался футболом, я же не иду в баскетбол. А Кириченко — бывший футболист, он играл в "Ростове". Здесь даже обсуждать не надо, это нормально, - приводит слова Мостового "РБ Спорт".
Напомним, что на этой неделе "Ростов" объявил об отставке Джонатана Альбы с поста главного тренера, испанец занимал этот пост с февраля 2025 года, а до этого несколько лет был аналитиком в тренерском штабе Валерия Карпина. Вчера, 26 сентября, желто-синие объявили о назначении Дмитрия Кириченко на пост главного тренера.
После девяти сыгранных туров ростовчане занимают 12 место в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками в своем активе.