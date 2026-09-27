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Мостовой - о тренерских перестановках в "Ростове": даже обсуждать не надо, это нормально

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о тренерских перестановках в "Ростове".
Фото: ФК "Ростов"
По словам Мостового, Кириченко - бывший футболист и его назначение это нормально.

- Альба, может, и хороший человек. Я же не против людей. Я против непрофессионального подхода. Каждый человек должен заниматься своим делом.
Но если я занимался футболом, я же не иду в баскетбол. А Кириченко — бывший футболист, он играл в "Ростове". Здесь даже обсуждать не надо, это нормально, - приводит слова Мостового "РБ Спорт".

Напомним, что на этой неделе "Ростов" объявил об отставке Джонатана Альбы с поста главного тренера, испанец занимал этот пост с февраля 2025 года, а до этого несколько лет был аналитиком в тренерском штабе Валерия Карпина. Вчера, 26 сентября, желто-синие объявили о назначении Дмитрия Кириченко на пост главного тренера.

После девяти сыгранных туров ростовчане занимают 12 место в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками в своем активе.

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