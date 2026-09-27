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Семак прокомментировал победу над "Шанхай Шэньхуа"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о победе над "Шанхай Шэньхуа".
Фото: ФК "Зенит"
Российский специалист заявил, что в первом тайме команда пассивно играла в обороне и атаке. Он отметил, что футболисты стали лучше смотреться во втором тайме, однако подвела реализация.

"Не понравилось, что в первом тайме пассивно вступали в отбор, держали дистанцию. Это если говорить об обороне. В атаке не хватало остроты.

Во втором тайме лучше смотрелись и в защите, и быстрее доставляли мяч. Но подвела реализация, так что в целом больше положительных моментов", - сказал Семак "Спорт-Экспрессу".

Сегодня, 27 сентября, петербургский "Зенит" провел товарищеский матч с "Шанхай Шэньхуа" в Китае. Основное время завершилось ничьей со счетом 0:0. Подопечные Сергея Семака победили в серии пенальти - 4:3.

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