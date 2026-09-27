Семак прокомментировал победу над "Шанхай Шэньхуа"

"Не понравилось, что в первом тайме пассивно вступали в отбор, держали дистанцию. Это если говорить об обороне. В атаке не хватало остроты.
Во втором тайме лучше смотрелись и в защите, и быстрее доставляли мяч. Но подвела реализация, так что в целом больше положительных моментов", - сказал Семак "Спорт-Экспрессу".
Сегодня, 27 сентября, петербургский "Зенит" провел товарищеский матч с "Шанхай Шэньхуа" в Китае. Основное время завершилось ничьей со счетом 0:0. Подопечные Сергея Семака победили в серии пенальти - 4:3.