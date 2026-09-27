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Азербайджан сыграл вничью с Литвой в Лиге наций

Сборные Азербайджана и Литвы не смогли выявить победителя в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций.
Фото: AFFA
Встреча проходила в Литве и завершилась со счетом 1:1. Голом за хозяев отличился форвард Армандас Кучис. За Азербайджан мяч забил нападающий Махир Эмрели.

Лига Наций УЕФА

Лига D. Группа 2. 2 тур

Голы: Кучис, 9 (пен) - Эмрели, 14.

Литва: Барткус, Тутышкин, Уткус, Армалас, Ласицкас, Гинейтис, Михельбринк (Воробьёв, 66), Лицкунас (Бурба, 66), Должников (Янкаускас, 77), Сливка (Шлута, 57), Кучис (Венцкус, 77).

Азербайджан: Балаев, Аббасов (Байрамов, 60), Муталлимов (Искендерли, 87), Дашдемиров, Гусейнов, Мамедов, Исаев, Сафаров (Абдуллазаде, 46), Хайбулаев (Гусейнов, 90+3), Эмрели, Дадашов (Гурбанлы, 60).

Предупреждения: Мамедов, 27, Муталлимов, 39, Гинейтис, 52, Исаев, 56.

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